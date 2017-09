Manchester City, Inter e Milan pensano a David Silva

Secondo As, Inter e Milan stanno guardando con particolare attenzione alla situazione di David Silva. Il centrocampista spagnolo, all'ottava stagione nel Manchester City, da settimane sta trattando il prolungamento di contratto - in scadenza 2019 - con il club inglese ma recentemente si è entrati in una fase di stallo che mantiene distanti le due posizioni.



Lo spagnolo, che arrivò dal Valencia per 33 milioni di euro nel 2010, rimane un punto fermo sia per Guardiola che per Lopetegui nella nazionale spagnola, eppure non si trova l'accordo con i Citizens. Ecco perché le squadre milanesi sono interessate a lui: 32 anni a gennaio, ancora in piena forma e magari a prezzo di saldo ne fanno l'affare perfetto.



Per ora gli inglesi non vogliono sentire parlare di offerte di altri club ma, se le negoziazioni per il nuovo contratto continueranno a non sbloccarsi, la situazione potrebbe anche cambiare.