Manchester City, incontro con l'entourage di Messi

Lionel Messi al Manchester City, avanti tutta. Almeno questo è quello che sostiene il Daily Record che racconta di un incontro tra i dirigenti inglesi e l'entourage della Pulce avvenuto la scorsa settimana a Barcellona. Il meeting confermerebbe l'insoddisfazione dell'argentino per una campagna acquisti deludenti dopo la partenza di Neymar, una situazione che ha messo in stand-by anche il rinnovo di contratto con i blaugrana da tempo annunciato e mai firmato.



Il quotidiano inglese sottolinea il pressing di Guardiola su Messi che però, come dimostra anche il caso del rinnovo con il Barça, tradizionalmente preferisce riflettere bene sulle grosse decisioni. Mancando solo 10 giorni alla fine del mercato, l'ipotesi più probabile è che si stiano mettendo le basi per un trasferimento nella prossima estate: "Messi sta davvero pensando di lasciare la Liga" ha rivelato una fonte spagnola al Daily Record.