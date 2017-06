Manchester City, Guardiola vuole Ederson dal Benfica

La faraonica campagna acquisti del Manchester City è partita: dopo gli 80 milioni di euro per Bernardo Silva, Pep Guardiola è pronto a spenderne altri 52 (per l'esattezza 51,6) per il portiere. Secondo Sport, non è Gianluigi Donnarumma il prescelto dei Citizens ma il brasiliano Ederson Moraes che così diventerebbe il secondo estremo difensore più pagato della storia dopo il trasferimento di Buffon dal Parma alla Juventus nel 2001 per 54,2 milioni.



Con Caballero svincolato, Claudio Bravo diventerà il secondo dell'attuale portiere del Benfica mentre Joe Hart, di rientro dal Torino, verrà ceduto in Premier League. Ederson è nato calcisticamente nelle aquile rosse, compirà 24 anni ad agosto, vede nella reattività il suo punto di forza e viene da una stagione incredibile in cui ha scalzato l'ex Inter Julio Cesar dalla porta del Benfica.