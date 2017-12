Manchester City, Guardiola pronto a offrire 56 milioni per Umtiti

Dopo essersi visto soffiare Virgil van Dijk dal Liverpool, Pep Guardiola corre ai ripari e ha messo gli occhi su Samuel Umtiti, il "gigante" del Barcellona al momento fermo per infortunio e sostituito egregiamente dall'ex romanista Vermaelen.



Il tecnico del City è un ammiratore del difensore franco-camerunense classe '93 e, secondo quanto riporta la stampa spagnola, avrebbe già pronta un'offerta per il Barcellona, il suo vecchio club: 56 milioni di euro. In Inghilterra si parla di un'offerta formale dei Citizens già a gennaio. Difficile però che Valverde si privi del giocatore, vista anche l'imminente partenza di Mascherano, che lascerebbe sguarnita la retroguardia blaugrana.