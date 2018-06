Manchester City, Guardiola: "Magari spenderemo altri 1000 milioni"

Tra estate e inverno, il Manchester City ha investito quasi 320 milioni di euro nel calciomercato: dieci giocatori, quasi un'intera squadra, per regalare a Pep Guardiola una rosa che si adattasse al suo gioco. Gli investimenti hanno pagato in Premier League, vinta in scioltezza, ma non in Champions League dove i Citizens sono stati eliminati dal Liverpool.



Niente paura, il proprietario Mansur bin Zayd Al Nahyan non si fermerà qui. Ecco cosa ha svelato Guardiola a Sports Bild: "Investiremo tantissimi soldi durante il prossimo mercato, magari 1000 milioni di euro (ride, ndr)".



Il catalano spiega con disarmante onestà: "Senza calciatori di qualità è impossibile giocare il nostro tipo di calcio. Oggigiorno i top player costano moltissimo, quindi ci servirà una grande liquidità per esprimerci ad alti livelli nella prossima stagione. Senza questi investimenti, servirebbe un miracolo e io non sono capace di farlo".