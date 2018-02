Manchester City, Fred arriverà per 50 milioni di euro

Nonostante la finestra di calciomercato invernale si sia chiusa nemmeno due settimane fa, il Manchester City ha già prenotato un altro maxi-colpo per l'estate. Secondo il Mirror, il club inglese ha trovato l'accordo con lo Shakhtar Donetsk per l'acquisto di Fred per 50 milioni di euro, già cercato da Guardiola proprio a gennaio.



Il centrocampista brasiliano, 25 anni a marzo, era arrivato in Ucraina nel 2013 dopo l'esordio nell'Internacional: per lui finora 118 partite con la maglia dello Shakhtar dove ha vinto otto trofei. Fred conta anche sei presenze nella nazionale brasiliana l'ultima delle quali però risale al 2015.