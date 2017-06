Manchester City-Bernardo Silva, ufficiale: 80 milioni al Monaco

Dopo aver dato il benservito a Zabaleta, Clichy, Caballero, Sagna e Jesus Navas, Pep Guardiola ha dato inizio alla rivoluzione di mercato che cambierà il volto del Manchester City. Troppo forte la delusione per la prima stagione della sua carriera con "zero tituli", Pep non vuole perdere tempo e il primo colpo è pronto per essere piazzato.

Dal Monaco è arrivato infatti Manchester Bernardo Silva, ufficializzato dal club: il portoghese è arrivato in città nella notte con un volo proveniente da Maiorca (dove era in vacanza) e ha sostenuto le visite mediche con il club inglese, firmando anche il contratto. I Citiziens hanno battuto la concorrenza dei cugini dello United per il portoghese classe 1994, che è stato pagato 70 milioni di sterline (oltre 80 milioni di euro) bonus inclusi.