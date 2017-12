Manchester City, Aguero punzecchia il Milan: "Forse hanno parlato col mio sosia"

"Ho sentito parlare del mio passaggio al Milan, avranno parlato con il mio sosia. Ero a casa a recuperare dall'infortunio quando ho letto la notizia e mi sono detto: 'Ah bene, già mi danno lì'. Restano soltanto dei rumors". Sergio Aguero smonta così a Tyc Sports le indiscrezioni che lo vorrebbero vicino ai rossoneri, indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra (si è parlato di un'offerta da 89 milioni).



Nel futuro dell'attaccante argentino invece c'è ancora il Manchester City: "Mi piacerebbe tantissimo giocare con Messi qui. So che è difficile, quasi impossibile, perché calciatori come lui, Ronaldo e altri, sono bandiere dei loro club e non penso che i soldi siano tutto".



Quanto all'infortunio (costola rotta in seguito a un incidente stradale in taxi in Olanda, El Kun ricorda: "Quando sono arrivato in ospedale ho chiesto al medico se avrei potuto giocare con il City il sabato. E mi ha detto di no. Poi gli ho chiesto se avrei potuto scendere in campo la settimana successiva. E mi ha risposto che non lo sapeva. A quel punto ho detto: 'Non posso crederci'. Dopo ci ho riflettuto e ora dico che è soltanto grazie alla cintura che oggi posso parlare di questo".



Infine, sui tempi di recupero: "Non sono ancora pronto, mi sono allenato senza palla, da solo, quando rientrerò i gruppo si valuterà cosa sia il meglio. Non voglio affrettare i tempi e rischiare un lungo stop; quando non avrò più dolore, tornerò".