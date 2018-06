Manchester City, 100 milioni per Douglas Costa

È stato uno dei migliori dell'ultima stagione ed evidentemente le sue prestazioni non sono passate inosservate. Douglas Costa sarebbe finito pesantemente nel mirino del Manchester City, disposto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per convincere la Juventus a privarsi dell'ala brasiliana (appena riscattato per 40 milioni).



In particolare Pep Guardiola spingerebbe per l'assalto al suo ex giocatore (nel 2015-16 al Bayern Monaco): difficile che i bianconeri si privino di un elemento tanto imprtante sebbene la cessione porterebbe a una plusvalenza a dir poco significativa.



Inoltre i soldi incassati potrebbero servire per portare a termine altre operazioni alle quali Marotta e Paratici stanno lavorando, ovvero quelle riguardanti Milinkovic-Savic (da segnalare il pressing del Real Madrid) e Federico Chiesa (le odierne dichiarazioni di Pioli fanno pensare alla partenza dell'esterno offensivo).