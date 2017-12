Man City, Guardiola: "Deciderà Aguero del proprio futuro"

Con la doppietta dell'ultimo turno al Bournemouth ha festeggiato i gol numero 100 e 101 segnati all'Etihad Stadium, il suo Manchester City sta dominando la Premier League con 18 vittorie e 1 pareggio nelle prime 19 gare ed è qualificato per gli ottavi di Champions, ma Sergio Aguero non è felice, medita l'addio e la conferma arriva per bocca del suo allenatore, Pep Guardiola.

"Sono stato un calciatore e capisco cosa provano i calciatori quando vengono sostituiti - ha detto Guardiola in conferenza stampa dopo il poker al Bournemouth - Rispetto Aguero per quello che ha fatto e continuerò a farlo qualsiasi cosa faccia in futuro. E' una leggenda: deciderà lui del suo futuro e della sua vita. Sono felice che sia con noi e so che i giocatori si arrabbiano quando non giocano, ma tutti meritano di scendere in campo".

"Il nostro compito è quello di tentare il possibile per vincere - ha spiegato Guardiola - io provo ad avere il miglior rapporto con tutti. Capisco che Sergio voglia giocare di più, ma anche Gabriel Jesus merita di andare in campo. L’importante è che ci sia rispetto tra di loro e vedo che hanno instaurato un bellissimo rapporto. Questa è la cosa più importante per me".

Il tecnico ha poi concluso parlando dell'incredibile prima parte di stagione della sua squadra: "Prima di ogni partita mi chiedo se la squadra possa mantenere lo stesso livello mentale di quella precedente, poi andiamo in campo e la squadra si comporta ancora meglio di quanto mi aspetti. Questo mi colpisce davvero. Il nostro obiettivo non sarà mai quello di essere perfetti, perché nel calcio si può sempre migliorare".