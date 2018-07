Mahrez-Manchester City è fatta, Courtois ammicca al Real Madrid

Il Manchester City continua a spendere decine di milioni di euro: Guardiola si regala un altro rinforzo grazie alle casse sempre stracolme del proprio club acquistando dal Leicester Riyad Mahrez. È un colpo a "scoppio" ritardato: l'algerino era di fatto stato già preso a gennaio, poi tutto saltò, col giocatore perdonato dalle Foxes dopo qualche settimana: adesso il club campione di Inghilterra versa 60 milioni di sterline, pari a 68 milioni di euro, per portare a casa uno dei migliori giocatori della Premier, tra l'altro uno dei pochi che non avrà sulle gambe le fatiche del Mondiale.



L'Inghilterra potrebbe perdere una delle stelle del suo campionato: Courtois, infatti, ammicca al Real Madrid, che potrebbe mollare Alisson per fiondarsi sul portiere belga in scadenza di contratto nel 2019 col Chelsea. "Mi piace vivere a Londra - ha detto il numero uno - ma i miei figli sono a Nadrid e mi piacerebbe stargli più vicino. Dopo il Mondiale deciderò cosa è meglio per me". Dovesse lasciare I Blues, Abramovich punterebbe su Alisson.