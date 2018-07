Luciano Moggi: "Cristiano Ronaldo ha già firmato per la Juventus"

Mentre in Spagna si attende l'esito dell'incontro tra Florentino Perez e Jorge Mendes, Luciano Moggi dà per già fatto l'affare Cristiano Ronaldo-Juventus: "Il portoghese ha già firmato e fatto le visite mediche in Germania. È il mio pensiero dopo aver parlato con alcune persone importanti".



L'ex direttore generale bianconero a Tele7Gold ha ricordato di quando provò a portare CR7 a Torino nel 2002: "Mi arrivò una segnalazione, mandai un osservatore a visionarlo. Era un ragazzino di 18 anni, ma mi impressionò per la maturità, nelle scelte e con i compagni. Forte e altruista. In mezza giornata feci il contratto".



L'affare sfumò per colpa di un secondo giocatore: "Purtroppo Salas rifiutò il trasferimento allo Sporting Lisbona perchè voleva tornare al River Plate. Offrii 5 milioni più il cileno per un 18enne, di più non si potevo a quei tempi. Era quello il momento per prenderlo, oggi no: non ci sono 34enni abbastanza forti da acquistare per rinforzarsi".

