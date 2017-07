Lotito: "Keita porti un'offerta, Milinkovic-Savic non parte"

Claudio Lotito ha raggiunto la Lazio ad Auronzo di Cadore ma nega colloqui di mercato con Keita: "Non ho parlato di questo con lui o con altri giocatori ma la società ha cambiato politica - le dichiarazioni in esclusiva a Premium Sport -: due anni fa ho commesso degli errori trattenendo chi voleva partire, d'ora in poi non vuole rimanere può andare ma deve portare una proposta convincente e in linea con il mercato".



Il presidente biancoceleste ha anche parlato di Milinkovic-Savic: "Abbiamo detto no a un'offerta strabiliante, più dei 40 milioni di euro della Juventus per Bernardeschi. Il problema è che ci sono società che per Sergej spenderebbero una fortuna e per altri giocatori fanno finta di non voler spendere. Riferimento ai bianconeri per Keita? No, questo lo dite voi".



Infine, su Kolarov andrà alla Roma: "Con lui ho un buon rapporto, in passato ci siamo anche sentiti spesso: mi diceva che aveva nostalgia della nostra squadra...".