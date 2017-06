Londra tenta Allegri: Arsenal in agguato. Sfuma la pista Barça

L'uomo del terzo doblete consecutivo con la Juventus adesso è osannato, idolatrato. La Curva sud lo chiama per tributagli tutto il calore del tifo bianconero: le diffidenze iniziali sono state cancellate dai lunghi applausi, ma basteranno? Il nebuloso futuro di Allegri - prima che la finale di Cardiff oscuri tutto - è riemerso ieri lasciando spazi all'incertezza. Marotta ai microfoni di Premium dopo la partita con il Crotone ha sottolineato: "Noi da sempre abbiamo manifestato la stima e il riconoscimento delle sue qualità. E’ lui che deve decidere ma secondo me non ci sono i presupposti per immaginare che possa andare altrove".



Il Direttore Generale bianconero stamane in un'intervista radiofonica ha aggiunto un "credo che ci siano tutte le premesse per continuare" . Non una blindatura totale come del resto lascia intuire lo stesso allenatore: "La Juventus è arrivata a un livello talmente alto che bisogna mantenerlo: non è facile e per questo bisogna confrontarsi, soprattutto confronatre le nostre idee". Ecco la chiave, ovvero se triplete sarà la consapevolezza che per ripetersi servirà investire e bene sul mercato con obiettivi condivisi. Al momento vista l'esaltante stagione non c'è stato il tempo di una faccia a faccia ma i margini di una rottura al momento sono piuttosto remoti.



Allegri ha già fatto sapere indirettamente di non essere interessato alla panchina dell'Inter, in Italia solo la Juve. In Spagna, il presidente del Barcellona, Bartomeu, ha detto che il nuovo tecnico sarà solennemente annunciato lunedì prossimo, ovvero prima di Cardiff escludendo per motivi legati alla finale in Galles che possa esser Allegri, e infatti sarà un barcelonista, quasi certamente Valverde. Il Psg è in grande pressing ma il richiamo più forte per Allegri arriva dalla Premier, precisamente da Londra: se Wenger lascerà l'Arsenal per Parigi i gunners torneranno alla carica, ma attenzione a quello che può accadere al Chelsea. In caso di addio di Conte, Allegri è un profilo molto gradito ad Abramovich. Londra con i suoi ricchi ingaggi in doppia cifra, forse per trattenere Max la Juve dovrà ragionare anche in termini di aumento.

Claudio Raimondi