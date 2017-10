Lo scopritore di Icardi rivela: "Fu scartato da Napoli e Juve"

Mauro Icardi avrebbe potuto vestire la maglia di un'altra big del calcio italiano. Nunzio Marchione, scopritore e procuratore dell'argentino ai tempi in cui giocava nel Barcellona B e la prima squadra lo snobbava nonostante i 38 gol in due stagioni, al Secolo XIX ha rivelato un curioso retroscena. "Insieme all’agente Ulisse Savini, promisi a Mauro di trovargli un club in Italia. Così è nata l'opportunità che Riccardo Pecini (capo scouting della Smpdoria ndr) è stato abilissimo a cogliere dopo che Juve e Napoli, squadre arrivate prima, lo avevano bocciato" le parole di Marchione.



Nel destino di Maurito sembrava del resto esserci proprio l'Inter: "Lui sognava i nerazzurri perchè era cresciuto con il poster di Zanetti e ricordo la gioia quando festeggiammo al Camp Nou la semifinale di Champions l'anno del Triplete: avevamo Deulofeu vicino e non capiva come mai esultassimo. Cosa mi colpì del primo Icardi? Il fatto che a 15 anni era già maturo e pronto a vivere fuori di casa. E naturalmente la capacità innata di partire mezzo secondo prima del difensore mettendosi dove serviva. Un fenomeno, si vedeva".



Marchione ha fatto infine chiarezza anche sull'addio alla Samp: "A Genova iniziò una cavalcata pazzesca con i 3 gol alla Juve. E dobbiamo dire grazie all’allora ds Sensibile se andò così. Infatti fu lui il primo a impuntarsi perchè Atzori lo portasse in ritiro con i grandi sebbene ci fossero tanti attaccanti a chiuderlo. Ricordo anche che mesi dopo Pellè gli fece lo sgarbo di togliere il numero 99 volendolo per sé, con Mauro che ripiegò sul 98. Tutte cose che, unite ai pochi minuti in campo, penalizzarono il feeling tra Maurito e la Samp. Se poi finiì all’Inter, però, è perchè il club voleva incassare i 13 milioni, questo penso sia stato chiaro a tutti. Certo, l’Inter era il suo sogno ma Mauro non è certo così che avrebbe voluto finisse con la Samp che aveva creduto in lui per prima".