Liverpool, ufficiale Alisson: alla Roma 62,5 milioni più 10 di bonus

Ora è arrivata anche l'ufficialità: Alisson Becker è un nuovo giocatore dei Liverpool. La Roma ha comunicato infatti di aver ceduto a titolo definitivo il portiere brasiliano a fronte di un corrispettivo fisso di 62,5 milioni di euro, e variabile, fino ad un massimo di 10 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club e del calciatore di determinati obiettivi sportivi.



"Sono davvero felice, è un sogno diventato realtà indossare una maglietta così prestigiosa per un club di queste dimensioni, abituato a vincere sempre'', le prime parole di Alisson da nuovo giocatore dei Reds. ''Per quanto riguarda la mia vita e la mia carriera - aggiunge il portiere della Nazionale brasiliana - è un grande passo far parte di questo club e di questa famiglia. Giocherò con il cuore dando tutto come ho fatto in questi due anni a Roma". Saluti all'estremo difensore anche dalla Roma via twitter: ''Grazie di tutto e in bocca al lupo per la tua nuova avventura''.

Grazie di tutto @AlissonBecker e in bocca al lupo per la tua nuova avventura pic.twitter.com/9gAcsEvd0a — AS Roma (@OfficialASRoma) 19 luglio 2018

IL SALUTO DI ALISSON ALLA ROMA