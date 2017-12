Liverpool, preso van Dijk: al Southampton 85 milioni!

Tenete bene a mente questo nome: Virgil van Dijk. Il 26enne olandese è diventato il difensore più pagato di sempre. Il Liverpool ha ufficializzato l'acquisto del centrale dall Southampton per la cifra record di 75 milioni di sterline (circa 85 milioni di euro): superata la concorrenza di Manchester City e Chelsea.



Già la scorsa estate i Reds avevano provato a chiudere per van Dijk ma i Saints si erano infuriati perché erano stati presi contatti con il giocatore (contratto in scadenza nel 2021) senza che ne venisse preliminarmente informato il club proprietario del cartellino.



Il Liverpool era stato così denunciato alla Premier League e in seguito si era visto 'costretto' a chiedere formalmente scusa e a ritirarsi dall'affare per evitare pesanti sanzioni. Ora è tornato il sereno e la trattativa è andata in porto: van Dijk superera Kyle Walker, pagato 54 milioni di sterline nell'ultima sessione di mercato dal Manchester City.