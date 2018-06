Liverpool, niente Fekir: il Lione dice stop alla trattativa

Nabil Fekir rimarrà al Lione anche nella prossima stagione: il colpo di scena (sarà davvero l'ultimo?) nella trattativa con il Liverpool arriva in serata, quando un comunicato del club francese annuncia il definitivo stop all'affare. "Il Lione annuncia che la negoziazione con il Liverpool è terminata alle ore 20. Anche se era la prima scelta di Fekir, ed altri club erano interessati a lui, il Lione è felice di affermare che nella prossima stagione, quando giocheremo in Champions League, il nostro capitano rimarrà con noi" si legge nella nota.



E pensare che solo poche ore prima, il presidente della Federcalcio francese aveva detto: "Credo sia fatta - le parole di Le Graet a un evento pubblico - Ho trascorso un quarto d'ora con lui questa mattina, è concentrato sulla nazionale francese. Ha superato le visite mediche a Clairefontaine (il centro tecnico della Francia, ndr). Non è una novità, l'abbiamo fatto anche per altri calciatori".



Ricapitolando: il prezzo era stato fatto, oltre 50 milioni di euro. Le visite anche. Eppure, tutto è saltato. Nessuno aveva creduto alle parole di ieri del presidente Aulas ("La trattativa è ferma e non c'è modo di procedere. In ogni caso l'accordo, se ci sarà, non arriverà durante la Coppa del Mondo e non mi aspetto cambiamenti prima del via in Russia. Non abbiamo fissato un prezzo perché non abbiamo ancora discusso di questo possibile trasferimento") ma i fatti gli hanno dato ragione.



A meno che, come successo con l'affare Lacazette-Arsenal, tutto non si sblocchi di nuovo all'improvviso: un anno fa, il 2 luglio 2017, Aulas dichiarava "non andrà all'Arsenal" ma il 5 luglio i Gunners annunciarono l'arrivo dell'attaccante...

Nabil Fekir reste à l’OL https://t.co/RiE3st94Vq — Olympique Lyonnais (@OL) 9 giugno 2018