Liverpool, Firmino show: no-look anche sul contratto

Se cercate su Youtube, troverete un video di Roberto Firmino, con la definizione di, il re dei gol no-look, segnati senza guardare pallone e portiere. Ora l'attaccante brasiliano, per tener fede al proprio soprannome e, anzi, avvalorarlo, ha persino messo la firma sul contratto tenendo la penna in mano e guardando dritto verso la telecamera, non certo sul foglio.Il Liverpool ha postato il divertente video sui propri account social annunciando la lieta novella per i tifosi dei Reds:, arrivato dall'Hoffenheim nel 2015 per 41 milioni,, prolungando di altri tre anni la permanenza nel club inglese. L'attaccante è uno dei grandi protagonisti della grande stagione dei Reds, terzi in Premier League a due turni dalla fine e a un passo dalla finale di Champions.Contro la Roma, all'andata, Firmino ha realizzato una doppietta portando a 27 i gol stagionali (15 un campionato, 10 in 11 gare in Europa): i giallorossi sperano che all'Olimpico guardi da un'altra parte e che il no-look stavolta lo porti fuori strada...