Liverpool, Emre Can: "Un onore ricevere l'offerta della Juve"

In estate è stato a lungo un obiettivo di mercato della Juventus prima dell'arrivo di Matuidi. Adesso Emre Can esce allo scoperto. "È sempre un onore ricevere un'offerta da un club rinomato, ma attualmente mi sto concentrando solo sulla stagione con Liverpool. ll mio agente si prenderà cura del resto", confessa il centrocampista tedesco a Kicker dopo la partita della Germania contro l'Azerbaigian che lo ha visto andare in gol.



Il 23enne ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno ed è assai probabile che Marotta e Paratici si stiano già muovendo per assicurarsi le sue prestazioni e concludere un acquisto di peso a costo zero (i Reds nell'ultima sessione chiedevano più di 35 milioni). La volontà del giocatore sembra abbastanza chiara.