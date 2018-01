Liverpool, Coutinho non convocato: rabbia del club contro la nike

Philippe Coutinho in bilico tra Liverpool e Barcellona. Il club blaugrana sta mettendo a punto i dettagli per ottenere il trasferimento del brasiliano nella finestra di mercato invernale, dopo diversi mesi di trattative (andati a vuoto) con la società inglese.



Secondo la stampa britannica il tecnico dei Reds, Juergen Klopp, che vorrebbe cercare di trattenere il giocatore almeno per qualche altro mese, e anche la società sarebbero infuriati per il post diffuso ieri per errore - e cancellato dopo pochi minuti - dalla Nike, sponsor tecnico del Barcellona, che sostanzialmente dava per fatto il trasferimento. Sarebbe pronta una causa milionaria contro il colosso dell'abbigliamento sportivo e comunque l'episodio avrebbe fatto rallentare molto l'affare.



In Spagna si dà invece quasi per certo il trasferimento, del valore superiore ai cento milioni di euro, sottolineando che Coutinho è già in cerca di una sistemazione a Barcellona, deciso a giocare al più presto al fianco di Messi e Luis Suarez. Una versione suffragata dal fatto che il trequartista non è stato convocato per la gara contro il Burnley.