Liverpool, colpaccio Mahrez

22:40 Colpo liverpool, preso mahrez!

Ufficializzato il passaggio di Coutinho al Barcellona per 160 milioni di euro, il Liverpool non ha perso tempo e con un'operazione lampo ha chiuso il colpo Ryad Mahrez dal Liverpool per circa 60 milioni di euro. Un vero e proprio blitz quello dei Reds, che dopo gli 85 milioni spesi per Van Dijk hanno già speso 145 milioni in questo mercato invernale. Domani il fantasista algerino sosterrà le visite mediche, poi sarà annunciato ufficialmente.

22:00 las palmas, tutto fatto per jesé rodriguez

Come successo nella scorsa stagione, Jesé Rodriguez è pronto a tornare al Las Palmas. Il giocatore di proprietà del Paris Saint Germain infatti non vuole restare allo Stoke City e secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sarebbe ormai tutto fatto per il suo ritorno nella sua città natia.

21:15 monchi: "nainggolan? nessun riflesso sul mercato"

“Il caso Nainggolan non si rifletterà sul mercato, non ha nulla a che fare: abbiamo preso una decisione doverosa dal punto di vista comportamentale, ma siamo contenti di Radja e siamo convinti che proseguirà con noi il nostro cammino. Chi preferisco tra Aleix Vidal e Darmian? Sono entrambi buoni giocatori, ma per ora non sono dei nostri obiettivi. E comunque, per noi il mercato comincia domani”

21:00 Verdi, il Bologna ora ha fretta

Bigon mette fretta a Simone Verdi, esterno offensivo del Bologna nel mirino del Napoli: "Donadoni ha detto che vorrebbe che restasse qui, parlando poi di un aneddoto del suo passato - ha spiegato il d.s. rossoblù -. Verdi ha l'età e le capacità per decidere cosa fare, noi non lo vogliamo spingere ad andare. Se Verdi ha la necessità di andare o di non andare, lo può tranquillamente spiegare senza problemi".

20:30 marotta: "dybala mai sul mercato"

“Il mercato di gennaio è definito di riparazione e noi, forse per fortuna o per bravura, siamo coperti in tutti i reparti. La squadra è altamente competitiva e assemblata per primeggiare in ogni ambito: con la forza che abbiamo, l’unica preoccupazione deve essere rivolta solo a noi stessi e non agli avversari. Che valore ha Dybala, considerano i 160 milioni di Coutinho? Il valore lo dà l’eventuale cessione e noi non abbiamo intenzione di cedere Paulo, quindi diventa difficile fare un valutazione. Non l’abbiamo mai messo sul mercato.”

20:00 COUTINHO-BARçA, UFFICIALE

Ufficiale. Il Liverpool ha ceduto Coutinho al Barcellona per 160 milioni di euro: 120 fissi più 40 di bonus, all'Inter andranno 2,4 milioni di euro. Il brasiliano ha ora una clausola rescissoria di 400 milioni.

18:20 MILAN, MIRABELLI: "DONNARUMMA-BONUCCI RESTANO"

Così Mirabelli ai nostri microfoni dopo Milan-Crotone: "I tifosi possono stare tranquillissimi su Bonucci e Donnarumma, in ottica mercato: abbiamo fatto delle scelte e continuiamo a sostenerle. Lavorerò solo su qualche uscita".

17:30 MONCHI: "NAINGGOLAN RIMANE"

15:30 L'AGENTE DI GIACCHERINI: "VIA DA NAPOLI"

Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, è una furia. "Al 99% lascerà il Napoli a gennaio. Non possiamo stare più lì, lo sa anche il Napoli e anche Sarri sta dicendo che gli esterni alti non sono all'altezza secondo lui. Emanuele è entrato una volta al posto di Callejon e ha fatto anche gol, ora è diventato il 18.mo e 19.mo cambio. Ora, con serenità d'animo, io, Giulio Marinelli e il giocatore abbiamo deciso di cambiare" le parole del procuratore a TMW Radio.

14:30 TARE: "DE VRIJ, CI VUOLE PAZIENZA"

Igli Tare ha parlato di mercato ai microfoni di Premium Sport prima del match contro la Spal: "De Vrij? Ci vuole pazienza: il ragazzo è ancora indeciso e mi auguro di avere chiarezza il primo possibile. Non gli abbiamo dato un termine, è una decisione di cuore sia per lui sia per noi, ma rispetteremo la sua decisione".

13:50 Bayern, Heynckes: "Vidal non parte"

"Arturo Vidal è molto motivato, è un giocatore di punta e abbiamo bisogno di lui al suo meglio se il Bayern vuole giocare bene. Non venderemo nessuno nella finestra di mercato". Heynckes blinda il centrocampista cileno e definisce "pura speculazione" le indiscrezioni secondo le quali il 30enne potrebbe trasferirsi al Chelsea di Antonio Conte, suo tecnico ai tempi della Juventus.

13:00 COUTINHO "PAGA" PER ANDARE AL BARCELLONA

Altri passi avanti nella trattativa tra Liverpool e Barcellona per la cessione di Coutinho ma rimane una certa differenza tra richiesta e offerta: i Reds vogliono 160 milioni, i catalani fermi a 155 (110+40 di bonus). Secondo Mundo Deportivo, il brasiliano ha così voglia di diventare blaugrana da aver proposto di "pagare" di tasca sua 15 milioni che gli spettano tra buonuscite dal Liverpool e nuovo contratto con il Barça: in pratica rinuncerebbe a un sacco di soldi pur di approdare in Liga.

12:15 Torino, Mazzarri vuole Laxalt e Okaka

Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Walter Mazzarri avrebbe fatto pervenire al Torino alcune richieste di mercato. Il nuovo tecnico nello specifico vorrebbe Laxalt del Genoa per la fascia sinistra (in laternativa Lazzari della Spal) e in attacco, come vice Belotti, Okaka. La punta è di proprietà del Watford ed è stata allenata dallo stesso Mazzarri nella scorsa stagione.

11:20 Liverpool, Mahrez al posto di Coutinho

Potrebbe essere Riyad Mahrez, l'esterno algerino del Leicester, il sostituto di Philippe Coutinho al Liverpool. A pubblicare l'indiscrezione è l'Equipe: con il brasiliano a Barcellona, Klopp avrebbe messo anche l'attaccante delle Foxies nel casting dove già figura il francese Thomas Lemar del Monaco sul quale però il club monegasco starebbe facendo muro. Da qui l'idea di un sostituto che già conosce la Premier e il 26enne trequartista algerino sarebbe il profilo ideale. Il Leicester sarebbe disponibile a privarsene di fronte a un'offerta congrua. In estate il giocatore è stato vicino alla Roma ma l'offerta dei giallorossi (35 mln) non era stata accettata dal club inglese.

11:00 Milan, occhi sui giovani Maroni e Lincoln

Secondo Tuttosport nei colloqui con il Boca Juniors per Gustavo Gomez il Milan avrebbe messo nel mirino Gonzalo Maroni, centrocampista del '99. I rossoneri seguirebbero con grande interesse anche Lincoln, attaccante di 18 anni del Flamengo.

10:30 Roma, Bruno Peres: "Sono felice qui"

Bruno Peres allontana le voci che lo vorrebbero lontano dalla Roma e in procinto di passare al Benfica. "Ho letto questa notizia su un mio presunto trasferimento, ma io posso solo dire che sono molto felice qui" ha sottolineato l'esterno brasiliano a Uol Esporte.

09:50 Bologna, Verdi vuole restare fino al termine della stagione

Il Napoli non molla ma Simone Verdi vorrebbe restare al Bologna fino al termine di questa stagione. L'attaccante riterrebbe infatti di poter fare un ulteriore salto di qualità da qui a giugno: non c'entrerebbe il timore di giocare poco alla corte di Sarri perché il 25enne non avrebbe questo timore. Dunque, a meno di scossoni, la punta esterna resterà in Emilia.

09:20 Evra-Galatasaray, ci siamo

E' quasi fatta per il passaggio di Evra al Galatasaray. L'ex terzino del Marsiglia dovrebbe firmare con la formazione turca fino al termine della stagione: l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare tra oggi e domani. A questo punto Asamoah, a lungo cercato dai giallorossi, è destinato a restare alla Juventus e forse anche a rinnovare.

08:45 Arda Turan, Istanbul Basaksehir in pole

L'Istanbul Basaksehir sarebbe in vantaggio per Arda Turan, in uscita dal Barcellona, secondo quanto riporta Marca. Sul centrocampista turco ci sarebbe anche il Besiktas mentre non trova ulteriori conferme l'ipotesi che il giocatore sia stato offerto dal suo procuratore al Milan.

08:30 Accordo Bologna-Paletta

Paletta ha detto sì al Bologna. Secondo il Corriere dello Sport il Milan ha ceduto il cartellino del difensore ai felsinei che per ufficializzare l'acquisto (a parametro zero) aspetta che si concretizzino gli addii di Maietta e De Maio. A centrocampo sarebbe vicino il ritorno di Dzemaili dal Montreal Impact.

08:00 Coutinho-Barcellona, le cifre

Mundo Deportivo e Sport sono sicuri: Coutinho è davvero a un passo dal Barcellona. Con il Liverpool ci sarebbe un principio di accordo sulla base di 120 milioni fissi e 40 legati ad alcune variabili (bonus). Proprio su queste variabili si lavora per raggiungere l'intesa finale che permetta il trasferimento del brasiliano (per lui pronto un ingaggio annuale da 15 milioni) alla corte di Valverde.