Liverpool, chiesto Kondogbia in prestito all'Inter

Ormai è chiaro: non sembra esserci più spazio per Geoffrey Kondogbia all'Inter. Il centrocampista francese non ha convinto Frank de Boer nelle occasioni in cui è sceso in campo al punto di venir scavalcato nelle gerarchie persino dal baby Gnoukouri. La situazione è ben delineata e, secondo quanto raccolto dal nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, il giocatore sarebbe finito nel mirino del Liverpool, per volontà di Jurgen Klopp, convinto di poterlo riportare ai livelli di Siviglia e Monaco. I Reds lo hanno chiesto in prestito per gennaio, ma su questa base l'Inter non è disposta a trattare.



Se dovesse, però, cambiare la formula della proposta, Piero Ausilio potrebbe sedersi al tavolo con gli emissari del club inglese per provare a incassare una cifra importante, che consenta all'Inter di rientare, almeno parzialmente, dai 31 milioni spesi per strappare il centrocampista classe '93 dal Monaco nell'estate 2014. Insomma, la trattativa è ancora in piena fase embrionale, ma, dai segnali che arrivano, non escluso è che le strade dei nerazzurri e di Kondogbia possano presto separarsi.