Lione, Tolisso: "Voglio andare, mi serve la Champions"

"È importante giocare le partite più importanti in Europa per essere pronti a disputare il Mondiale: voglio giocare la Champions League". Sbam. Le ultime dichiarazioni di Corentin Tolisso sembrano una porta in faccia alle ambizioni di Milan e Inter, che avevano cominciato un derby di mercato per il centrocampista francese.



I nerazzurri avevano messo sul piatto 40 milioni per il giocatore del Lione, ma a dispetto della sua voglia di misurarsi in un'altra realtà, appare chiaro, stando alle sue parole, che difficilmente accetterà i nerazzurri (fuori dall'Europa) o i rossoneri (ai preliminari di Europa League). Al massimo, avrebbe potuto rifarsi sotto il Napoli, ma rispetto alla scorsa estate ora Tolisso sembra fuori dai parametri degli azzurri: "È stato complicato, ma ero giovane e avevo ancora voglia di giocare nel Lione - dice Tolisso a proposito del no al Napoli -. C'era la prospettiva della Champions e la squadra era buona. Oggi sono pronto".



Tolisso saluterà il Lione: "Se ci fossero offerte concrete, le studierei con il mio entourage, con i miei genitori e poi andrei dal presidente dicendo di volermene andare. Ho sentito che ha detto che non ci sono offerte, dunque vorrei chiarire la cosa il prima possibile".