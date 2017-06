Lione, Tolisso: "Juventus, sarebbe un onore"

Witsel, Gagliardini, N'Zonzi: sono tanti i nomi accostati al centrocampo della Juventus da inizio mercato. Ora il nome più caldo, visto anche l'infortunio di Lemina in Coppa d'Africa, è quello di Corentin Tolisso e il 22enne francese del Lione non nasconde l'interesse per l'opzione bianconera: "La Juventus sarebbe un onore, è un club storico". Poi, però, la chiusura (almeno per gennaio): "Ora però penso al Lione dove giocherò per la seconda parte della stagione". Non è comunque escluso un tentativo della Juve prima della fine del mese per dare ad Allegri un rinforzo di qualità.