Lione, preso Depay: addio Roma

Sfuma un altro obiettivo (anche se non tra i principali, visto il costo) del mercato della Roma, il futuro di Memphis Depay sarà in Francia. L’ala del Manchester United ha infatti trovato un accordo economico con il Lione per la firma di un quadriennale. Il giocatore è già a Lione per le firme e all'ufficialità mancherebbe giusto qualche dettaglio.

L’accordo tra il club transalpino e i Red Devils dovrebbe essere stato trovato sulla base di 20 milioni di euro, che possono diventare 25 con alcuni bonus. A confermarlo è lo stesso presidente del Lione, Aulas, che ai microfoni de L’Equipe aveva dichiarato: “Mercoledì pomeriggio ho raggiunto un accordo in linea di principio con il Manchester United, mancano solo i dettagli“.

DEPAY A LIONE