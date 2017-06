Ligue 1, Lione e Marsiglia su Evra

Settimana decisiva per Patrice Evra, in uscita dalla Juventus e cercato da quattro squadre di tre campionati differenti. La novità è che, dopo Crystal Palace e Schalke 04 (con cui i bianconeri potrebbero imbastire anche l'affare del suo sostituto, Kolasinac), anche la Ligue 1 è interessata a riabbracciare il terzino francese.



Evra non gioca in Francia dal 2006, quando lasciò il Monaco per il Manchester United: le squadre che pensano al 35enne sono il Lione, e il tecnico Genesio ne ha parlato apertamente "Grande giocatore dal palmares importante, certo che interessa", e il Marsiglia di Garcia che lo conosce bene per i trascorsi in serie A.