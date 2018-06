Lichtsteiner-Arsenal, ufficiale. La Juve: "Unico sempre vincente"

Happy and honoured to be a Gunner! Will work hard and passionately day in and day out to achieve our sportive objectives and to win trophies with this great club! @Arsenal pic.twitter.com/h32IueSSob — Stephan Lichtsteiner (@LichtsteinerSte) 5 giugno 2018

: appena due giorni fa, subito dopo Spagna-Svizzera, il terzino aveva glissato sul suo trasferimento in Premier League, ma in realtà era già tutto scritto. Adesso è anche ufficiale, come hanno comunicato sia il club che lo stesso difensore: "Sono felice e onorato di essere un Gunner", ha scritto sui social posando in foto con la nuova maglia.La Juve, sua ex squadra, lo ha omaggiato nella sua lingua di origine: "Vielen Dank, Swiss Express". Grazie mille, espresso svizzero. "Stephan Lichtsteiner - si legge sul sito della Juventus - è proprio uno dei 'Magnifici Cinque', insieme a Barzagli, Chiellini, Marchisio e Buffon, che ha portato alla Juventus sette scudetti consecutivi e quattro Coppe Italia", risultando "".