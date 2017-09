Lichtsteiner, addio Juventus: il Besiktas tenta l'affondo

Stephan Lichtsteiner potrebbe salutare subito la Juventus. Il Besiktas è piombato sul laterale svizzero e starebbe tentando l'affondo definitivo: in Turchia il mercato chiude il 7 settembre. Il giocatore valuta la proposta soprattutto dopo che è stato escluso per il secondo anno consecutivo da Allegri dalla lista Champions. Il 33enne non aveva nascosto la delusione per la bocciatura e ora sarebbe tentato di lasciare Torino prima della scadenza naturale del contratto (30 giugno 2018). Resterebbe da convincere il club bianconero: al momento per il ruolo di terzino destro ci sono De Sciglio e Howedes.



In Turchia dovrebbe invece andare Josè Sosa. Il centrocampista del Milan, fuori dal progetto tecnico di Montella, è a un passo dal Trabzonspor. Il mediano si sarebbe convinto in seguito al rilancio del club di Usta sull'ingaggio (oltre 5 milioni a stagione per 3 anni) mentre nelle casse dei rossoneri finirebbero 6 milioni.