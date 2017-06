Leicester, preso Gordon dalla Non-League: caccia al nuovo Vardy

I am delighted to finally announce that I have officially signed for English Premier League Champions Leicester City FC! @LCFC #godstiming pic.twitter.com/tXIIGroLAa — Josh Gordon (@Josh_Gordonn) 7 aprile 2017

Si chiama Josh Gordon, ha 22 anni e fino a ieri giocava nella Non-League, il nome bizzarro dato alle categorie dilettantistiche del calcio inglese. A dare la comunicazione ufficiale dell'incredibile colpo di mercato ci ha pensato lui: "Sono lieto di annunciare che ho finalmente firmato per i campioni di Inghilterra del Leicester". Già, proprio così: quest'attaccante degli Stafford Rangers, settima serie inglese, sarà un nuovo giocatore delle Foxes. In dote porta gli 11 gol segnati fino ad ora.



Al Leicester, del resto, è già andata benissimo una volta: Jamie Vardy, attualmente centravanti della nazionale, ha cominciato proprio nella Non-League prima di arrivare (dopo una gavetta) in Premier e trascinare Ranieri allo storico titolo conquistato nella passata stagione e di rinascere con Craig Shakespeare in panchina dopo un lungo periodo buio.