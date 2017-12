Lazio, Tare: "Offerte superiori a 70 milioni per Milinkovic, ma non dalla Juve". Marotta conferma

"Milinkovic-Savic vale 70 milioni di euro? Il valore lo fa il campo, sono arrivate anche proposte più alte per lui ma non dalla Juve. Lo considero un giocatore dai margini di miglioramento importanti: farà una carriera di livello. Comunque ha rinnovato il contratto sei mesi fa perché sta molto bene qui alla Lazio e anche noi speriamo che possa essere un nostro simbolo per il futuro". Ai microfoni di Premium Sport il ds della Lazio Igli Tare rivela un curioso retroscena di mercato sul centrocampista serbo, nel mirino delle big d'Europa.



Ma al momento i bianconeri non si sarebbero ancora fatti sotto come conferma l'ad bianconero Beppe Marotta: "E confermo anche che è un talento molto importante. Le voci su Inzaghi come prossimo allenatore della Juve? Siamo assolutamente indifferenti a queste voci, abbiamo un allenatore dalle grandi capacità e che ha un contratto di molti anni con noi. E’ vero comunque che Inzaghi sta facendo una buona carriera, sta dimostrando di essere uno dei migliori giovani allenatori, come Di Francesco, e il futuro per lui sarà importante. Ma noi siamo contenti e fieri di avere Allegri in panchina".