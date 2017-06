Lazio, Tare: "Milinkovic-Savic alla Juve? Mah, so solo che farà una grande carriera"

Igli Tare cade dalle nuvole "Milinkovic Savic alla Juventus? È la prima volta che la sento questa cosa". Il centrocampista serbo è uno dei volti più belli della Lazio di Simone Inzaghi. L'anno scorso ha faticato ma era al primo anno in serie A e per un Under 21 straniero era normale non carburare subito. In questa stagione è sempre tra i migliori in campo e ha già segnato 4 gol in 18 partite: "È cresciuto tantissimo - spiega Tare a Premium - ma ha ancora ampi margini e in questo momento deve solo pensare a stare tranquillo. È fuori discussione che farà una carriera importante"