Lazio, Tare dice addio a De Vrij: "Ritiriamo la proposta di rinnovo"

Poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Verona il ds dei biancocelesti, Igli Tare, lancia la bomba ai microfoni di Premium Sport: "Comunico ufficialmente che il club ritira la proposta di rinnovo fatta a Stefan De Vrij per motivi che riveleremo solo più avanti. A fine stagione le nostre strade si separeranno".

Interrogato sui motivi di questa decisione Tare dichiara: "C’è un limite a come sono andate le cose, è una questione di correttezza. Lui è stato un professionista eccezionale, ha dato tanto alla Lazio e la Lazio ha dato tanto a lui, ma a fine anno le nostre strade si divideranno. Non c’è nulla di male, ringraziamo Stefan per quello che ha dato, ma per ora non diciamo i motivi della separazione: dobbiamo guardare avanti, siamo cresciuti tanto e continueremo a farlo. L’unica cosa certa è che nel mondo i giocatori non mancano e noi dovremo essere bravi a trovarli”.

La Lazio aveva offerto al difensore olandese un rinnovo di un anno con aumento dell'ingaggio e clausola "bassa" fissata a 25 milioni. L'accordo sembrava vicino, ma l'ostracismo del giocatore ha portato il club di Lotito a una decisione drastica. Che dietro ci sia la regia occulta di qualche grande club (Inter)?