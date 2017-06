Lazio, Tare accusa la Juve: "Trattano Keita senza permesso"

Clima teso tra Lazio e Juventus sulla questione Keita. Il giocatore non rinnova con i biancocelesti e vorrebbe trasferirsi a Torino, ma al presidente Lotito non è andata giù la strategia di mercato dei bianconeri e si prospetta un braccio di ferro.

Della situazione dell'attaccante spagnolo ha parlato a Tuttosport il ds dei capitolini Igli Tare: "Per Keita abbiamo ricevuto offerte da tre big, tutte proposte tra i 30 e i 45 milioni di euro. Cederlo a 30 significherebbe svenderlo. Questi 3 top club ci hanno contattato per chiederci il permesso di parlare con i rappresentanti del giocatore. La Juventus, invece, non ci ha mai interpellato ufficialmente, ma sappiamo che sta parlando con l'agente".

"Il nostro obiettivo - prosegue Tare - è sempre quello di rinnovare il contratto del ragazzo a livelli da top player della Lazio. Ma anche in caso di una eventuale cessione, saremo noi a decidere. Non temiamo di perdere Keita a parametro zero tra un anno". Parole forti quelle di Tare, che seguono il botta e risposta di qualche giorno fa con l'agente di Keita, Roberto Calenda, che aveva dichiarato: "La Lazio non ha mai fatto un offerta di rinnovo al giocatore".

"Prendo atto delle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Roberto Calenda - la risposta di Tare attraverso un comunicato ufficiale - il quale afferma di non aver mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo ufficiale per il suo assistito Keita Balde Diao. Tali affermazioni non rispecchiano la realtà. Non più di due settimane fa c’è stato l’ennesimo incontro con lui: al suo assistito è stato offerto ufficialmente un contratto sia lo scorso anno, sia nell’arco della stagione appena terminata. Lo voglio ripetere chiaramente, al calciatore è stato offerto ufficialmente un rinnovo di contratto alle stesse cifre dei top player della Lazio".

Tra Keita e la Lazio è guerra e la Juve vorrebbe approfittarne, forte dell'accordo con il giocatore. Trattare con Lotito però non è mai facile e sicuramente Marotta e Paritici non sono disposti a fare follie per un giocatore che fra meno di un anno potrebbe arrivare gratis: quella di Keita sarà una lunga estate.

LOTITO: "I FURBI SI FANNO MALE CON ME"

Linea dura che confermerebbe anche il presidente Lotito, secondo le indiscrezioni raccolte dal Messaggero: "I furbi si fanno male con me. Non solo il Milan, ho rifiutato quattro offerte da chi ci ha chiamato correttamente, come per esempio il Napoli e un club inglese". E ancora, avrebbe offerto a Keita in prima persona il rinnovo "a cifre top, che prendono solo due giocatori alla Lazio".

CALENDA: "LA LAZIO CI INFORMI"

Roberto Calenda, agente di Keita, replica a Tare su Twitter: "Tare parla di miei accordi inesistenti con altre squadre e sventola pubblicamente fantomatici rinnovi... Tuttavia, visto che racconta pure di rinnovi da top player o di offerte da 3 big, forse è il momento che informi anche noi... Rimaniamo sempre in attesa della Lazio!"