Lazio su Richarlison, si tratta

Marcelo Teixeira, direttore esecutivo del Fluminense, è in Italia per trattare con la Lazio per Richarlison, attaccante del Flu dal gennaio 2016 e con cui ha un contratto fino al dicembre 2020.



Il ventenne, inserito anche nel giro dell'Under 20 del Brasile, ha collezionato in totale, quest'anno, con il Fluminense, 26 presenze, contribuendo anche con 5 gol e 2 assist.



Il Flu chiede 2 milioni di euro (circa 7,4 milioni di Reais) per l'attaccante di 20 anni, che però "Rispetto agli accordi stipulati in Italia, ha un costo molto più alto". Ricordiamo che il Tricolor Carioca ha pagato $ 9 milioni (2,4 milioni di euro) per il 50% dei diritti dell'attaccante, mentre gli altri 50% sono dell'America-mg.