Lazio, spunta l'ipotesi Lichtsteiner

Sarà l'estate di un grande ritorno in casa Lazio. Secondo quanto riferisce La Repubblica Simone Inzaghi sarebbe in pressing sulla società per acquistare Stephan Lichtsteiner che arriverebbe a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Juventus.



In bianconero il laterale svizzero ha fatto incetta di trofei (tra i quali 7 scudetti) e, conclusa dopo 7 anni la splendida avventura a Torino, non ha ancora trovato una nuova squadra. L'idea di indossare nuovamente la maglia biancoceleste (ha giocato a Roma dal 2008 al 2011) potrebbe stuzzicarlo.



D'altro canto il club di Lotito, senza gli introiti della Champions, sarà costretto a un mercato oculato e Lichtsteiner rappresenterebbe un rinforzo importante e per la qualità e per il 'prezzo' (andrebbe pagato solo l'ingaggio).