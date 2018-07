Lazio, Rafinha e soldi per Milinkovic-Savic: Tare è tentato

Tutti pazzi per Sergej Milinkovic-Savic. In casa Lazio attendono tutti il ritorno dalle vacanze del centrocampista serbo, la cui eventuale partenza cambierebbe completamente gli scenari del mercato estivo dei biancocelesti, logica conseguenza dei (tanti) milioni che verrebbero versati nelle casse del club di Lotito e, ovviamente, del vuoto tecnico da colmare a centrocampo. Da tempo si parla dell'interesse della Juventus, che sembrava essere in pole position, ma secondo quanto riporta La Repubblica negli ultimi giorni ci sarebbe stata una svolta imprevista, ma che potrebbe risultare decisiva (in negativo) nella trattativa tra la Lazio e i bianconeri.

Il Barcellona - si legge sull'edizione romana del quotidiano - sarebbe infatti disposto a mettere sul piatto una consistente parte cash (vicina ai 100 milioni di euro) oltre al cartellino di Rafinha, reduce da sei positivi mesi all'Inter e tornato in Spagna dopo il mancato riscatto da parte dei nerazzurri. Non è un mistero che il 25enne centrocampista brasiliano sia da diversi anni un pallino del ds dei biancocelsti, Igli Tare, che già in passato aveva provato a portarlo a Roma. Per questo il club blaugrana ora sarebbe in vantaggio sulla Juventus, che come contropartita ha invece offerto Marko Pjaca (Lotito aveva chiesto Bentancur, ma per Allegri è incedibile). Rafinha vuole lasciare il Barça e, come ammesso nei giorni scorsi dal padre-agente Mazinho, sono arrivate anche offerte dall’Italia. Inoltre i 2,7 milioni di stipendio che percepisce attualmente non rappresentano un ostacolo per la Lazio, l'ingaggio è in linea con quello dei top player biancocelesti.