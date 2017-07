Lazio, nuovo intrigo Keita: sfida Juve-Inter

Il mercato dell'Inter si muove sull'esterno. Ivan Perisic è partito per la tournée cinese ma resta sempre in attesa dell'offerta giusta del Manchester United: prima i nerazzurri volevano almeno 55 milioni di euro, ora cercano a tutti i costi di inserire nella trattativa anche Anthony Martial. Il giocatore piace a Spalletti così come a Mourinho, ecco il motivo dello stallo: gli inglesi propongono un prestito secco, i nerazzurri spingono per l'obbligo di riscatto o almeno per il diritto.



La questione Perisic fa rimanere in standby anche quella relativa a Keita dato che il senegalese arriverà non prima della cessione del croato. Con la Lazio (base fissa intorno ai 20 milioni, poi ci sono i bonus) è tutto apparecchiato, mentre resterebbe ancora da convincere del tutto il giocatore, che potrebbe essere (di nuovo) attratto dall'ipotesi Juventus. I bianconeri infatti, dopo aver mollato Schick, sarebbero pronti a tornare alla carica per l'attaccante biancoceleste, con cui avevano già trovato l'intesa ad inizio mercato.



L'attaccante preferirebbe i bianconeri mentre Lotito spinge per la soluzione Inter: è stallo. Intanto Keita è stato esentato dall'amichevole contro la Triestina ma su Twitter ha fatto sapere: "Io avrei potuto giocare".