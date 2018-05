Lazio, Milinkovic-Savic sul mercato: base d'asta 150 milioni

Vendere per comprare. Anche per la Lazio vale un grande classico del nostro calciomercato. Fallito l'obiettivo della Champions League, la strategia per cercare di inquadrarlo nella prossima stagione potrebbe passare paradossalmente attraverso una cessione eccellente. E nel parco-fuoriclasse di Formello brilla la stella di Sergej Milinkovic-Savic.



L'estate scorsa, senza scendere in particolari, Claudio Lotito ammise di aver rifiutato una mega-offerta di 70 milioni per il suo gioiello serbo e da noi soltanto la Juventus avrebbe potuto mettere sul piatto una simile cifra. Il problema è che dopo un'altra stagione da star, con 14 gol all'attivo, numeri da attaccante più che da mezzala, l'asticella si è alzata in maniera esponenziale e per strappare alla patria biancoceleste il ventitrenne talento nato in Spagna, a Lleida, quando il papà NiKola militava nella squadra locale, ce ne vogliono più del doppio.



Base d'asta 150 milioni, astenersi perditempo. Forse un po' troppo per un talento certamente cristallino ma che deve ancora dimostrare a livello internazionale di valere certe cifre. L'occasione gliela potrà fornire tra poco il Mondiale, soprattutto Brasile-Serbia, uno dei piatti teoricamente più appetibili dell'intera prima fase.



Curioso che per esordire in nazionale abbia dovuto attendere il cambio della guardia sulla panchina serba, da Muslin esonerato a qualificazione raggiunta a Krstajc che al primo giro, per le amichevoli contro Cina e Corea del Sud lo ha subito convocato. Impossibile rinunciare a quel colosso di un metro e novantuno che accarezza il pallone come un normotipo e che trova la porta in tutti i modi, a volte cercandola anche da metà campo come nel derby. E Alisson sa già che a Mosca, il ventisette giugno, Sergej ci può sempre riprovare.