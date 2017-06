Lazio, Milinkovic-Savic rinnova fino al 2022: l'ingaggio sale

Una risposta sul "mercato" in attesa della grande sfida sul campo nella finale di Coppa Italia. Dieci minuti dopo la notizia diffusa dalla Juve sul rinnovo di Paulo Dybala, la Lazio replica con la firma di Sergej Milinkovic-Savic, la grande rivelazione di questa stagione. Come era già nell'aria, il centrocampista serbo ha firmato un contratto fino al 2022, rinnovando di due stagioni l'accordo già in vigore.



Per la Lazio un "colpo" importante che consente a Lotito di blindare il giocatore più appetito dalle big di tutta Europa: l'ingaggio del giocatore sale fino a 1,5 milioni a stagione, quasi raddoppiando, ora strapparlo via sarà più difficile. Milinkovic è arrivato nell'estate del 2015 per una cifra vicina ai 10 milioni. Ora ne vale almeno il triplo dopo una stagione da 4 gol e 6 assist in campionato e in generale un contributo determinante sia in fase difensiva che offensiva che lo porta a essere, dati Opta alla mano, tra i migliori 4 centrocampisti della Serie A.