Lazio, Lotito: "Non ho mai messo in vendita Milinkovic-Savic"

"Capisco tutto questo interesse perché è bravo, ma nessuno di noi, io soprattutto, l’ha mai messo in vendita". Claudio Lotito, come riportato da Radiosei, toglie a sorpresa Milinkovic-Savic, cercato dalle big mi mezza Europa tra le quali la Juventus, dal mercato.



In realtà le parole del presidente della Lazio sembrano un modo per alzare ulteriormente il prezzo del centrocampista serbo che si è messo in mostra nella gara d'esordio della sua Serbia al Mondiale contro la Costa Rica.



Per arrivare al 23enne, proprio anche alla luce della prestazione in Russia, non basterebbero più nemmeno 150 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni Lotito non avrebbe inoltre gradito le dichiarazioni del padre del giocatore ("La Juventus è la squadra ideale per lui") e quindi sarebbe intenzionato ancora di più a non fare sconti per il suo gioiello: lo cederà soltanto di fronte a una proposta indecente.