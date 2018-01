Lazio, Lotito: "Non cedo Milinkovic-Savic a nessuna cifra"

Claudio Lotito non ha dubbi: nessuna possibilità che Milinkovic-Savic parta a gennaio ma neanche in estate, quando le pretendenti (e le offerte) potrebbero essere ben più consistenti. "Quanto può valere Sergej? Non mi interessa, non lo cediamo a nessuna cifra, non è sul mercato - le parole del presidente della Lazio al Corriere dello Sport - e andremo in Champions League anche grazie a lui.



Lotito spende parole importanti per il serbo: "Mi assomiglia, ha il mio stesso carattere: spirito di sacrificio, determinazione e coraggio. Quando suo padre l'ha convinto ad andare a Firenze per parlare con la Fiorentina, lui, che aveva già l'accordo con noi, è arrivato lì e ha spiegato: 'Voglio solo la Lazio!'. Questo dice tutto per me".



Il numero uno biancoceleste è tornato anche sulla decisione di non presentare la candidatura per la presidenza della Figc: "Nessuna sconfitta, avevo i numeri per provarci. Ho vinto e ora tutti sanno quanto ‘peso’. Borsa e club erano a rischio, così alla fine ho preferito dire no”.