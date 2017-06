Lazio, Lotito: "Marotta mi ha chiesto scusa per la vicenda Keita"

La situazione relativa a Keita ancora non si sblocca: la Lazio prova a farlo rinnovare, il Milan lo prenderebbe volentieri nel pacchetto con Biglia ma la Juventus è l'unica ad avere l'accordo con il giocatore. Quest'ultimo scenario, però, è stato smentito dalla dirigenza bianconera: come ricostruito da Il Messaggero, infatti, sabato mattina sarebbe andato in scena un colloquio privato in Lega Calcio tra Lotito e Marotta.



Il dg della Juventus si sarebbe addirittura scusato, secondo quanto confidato da Lotito: "Marotta è venuto a chiedermi scusa dicendomi che non c’entra nulla con i rifiuti di Keita". Un gesto distensivo che forse aiuterà a risolvere la situazione dell'attacante senegalese.