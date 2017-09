Lazio, Lotito è il Re del mercato

Forse non sarà solo questione di soldi. Nel mercato - quest'anno più che mai - le trattative sono state decise da mal di pancia, depressioni, persino fughe e sparizioni dai ritiri. E così tra certificati e ultimatum, Dembele è sbarcato a Barcellona, Kondogbia ha lasciato l'Inter, Kalinic si è vestito di rossonero e Bernardeschi è passato dalla Fiorentina alla Juventus, dando vita ai soliti tormentoni: "Ormai i giocatori fanno quello che vogliono", "i contratti non valgono più". Vero, ma fino a un certo punto. Già, perché nella Lazio di Lotito tutto questo non avviene. Lui, il vero Re del mercato, è sordo ai mal di pancia, e ai soldi tiene eccome.

"Se una persona vuole andare via, chiunque esso sia, ci porti un'offerta adeguata, paragonabile alle offerte che hanno portato gli altri e si risolve il problema, tutto qui".

Semplice no? Eppure quando Lotito chiedeva 25 milioni per Keita in scadenza tra un anno, in molti lo prendevano per pazzo. Bene, il Monaco ne ha tirati fuori 30. Sì, è tutto vero: 30, cinque in più dei 25 iniziali. Colpi cui Lotito non è nuovo. A inizio estate Biglia - altro giocatore in scadenza - voleva solo il Milan, ma i rossoneri non hanno ottenuto nessuno sconto: 17 milioni e una trattativa estenuante per tutti. E se Biglia è rimasto confuso dalla trattativa (si ricorda il "Foza Lazio" con cui ha iniziato la sua avventura in rossonero), c'è anche a chi è andata peggio.

Gennaio 2014, Hernanes è a un passo dall'Inter, e all'uscita da Formello scoppia addirittura a piangere... Anche lui in scadenza, ma pagato la bellezza di 18 milioni. La legge è chiara: volete andare? Ok, ma prima portate i soldi. Un dogma che Lotito aveva già seguito nel 2010, quando il City di Mancini per Kolarov sborsò quasi 23 milioni di euro. Quello fu il primo grande colpo in uscita del presidente biancoceleste, una serie che non ha alcuna intenzione di interrompere. Insomma, mancheranno pure 48 ore alla fine del mercato, ma se siete in cerca di saldi, state lontani da Formello.