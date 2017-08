Lazio, Lotito avverte: "Keita? Via solo con un'offerta accettabile"

Nonostante il successo sulla Juventus in Supercoppa italiana, in casa Lazio, inevitabilmente, si continua a discutere del futuro di Keita. Lotito prova a fare chiarezza sulla vicenda dopo la frattura tra la società e l'attaccante senegalese, al centro di una trattativa di mercato con la Juventus (le due società potrebbero vedersi nelle prossime ore anche se secondo alcune indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra sarebbe in atto un forte pressing da parte del Tottenham).



"Noi non abbiamo messo in vendita il giocatore. Abbiamo ricevuto diverse offerte di una certa importanza da diversi club nazionali e internazionali e lui le ha rifiutate tutte. Quando il calciatore ci dirà di voler andare in una determinata squadra noi saremo disponibili a mandarlo ovunque, purché l'offerta per il cartellino del ragazzo sia accettabile (la richiesta è di 30 milioni ndr)" sottolinea il presidente biancoceleste.



Da Lotito arriva comunque un'apertura nei confronti del 22enne e del suo entourage: "Se si trova un equilibrio fra tutte le componenti, ovvero le esigenze del giocatore e le valutazioni economiche del procuratore, dei club a lui interessati e della nostra società, bene. Da parte nostra non c'à ostilità nei confronti di Keita".