Lazio, Keita torna in ritiro: dirà a Lotito che vuole l'Inter

La foto che posta Keita Balde su Instagram è enigmatica: il suo volto sembra malinconico mentre prova a digitare qualcosa sullo smartphone e tutto quello che riesce a scrivere davvero sono tre puntini sospensivi accompagnati dall'emoji del telefonino. Probabilmente l'ha scattata durante il viaggio di rientro per Auronzo di Cadore, sede del ritiro della Lazio.



Forse voleva solo dire che gli mancherà la sua fidanzata, con cui ha trascorso il giorno di riposo a Milano. O forse non ha potuto scrivere pubblicamente quello che pensa davvero. Forse che ad Auronzo non aveva alcuna voglia di tornare. E lo farà soltanto per comunicare alla Lazio che vuole andare all'Inter.



L'accordo con i club ormai c'è: la Lazio ha accettato l'offerta dell'Inter di 22 milioni di euro più bonus, ora è Keita che deve trovare l'intesa con i nerazzurri. Toccherà al procuratore Calenda portare avanti la trattativa con Sabatini che al giocatore ha proposto un contratto da 3 milioni a stagione più bonus. L'impressione è che presto l'affare sarà chiuso. E Spalletti avrà il rinforzo che voleva.