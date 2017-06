Lazio, Keita conteso da due procuratori: e il rinnovo slitta

Keita Balde è tornato decisivo e il gol contro l'Empoli del senegalese con passaporto spagnolo ha riportato forte la questione del rinnovo sul tavolo della Lazio. Tutto parte dalla dichiarazione di Igli Tare ai microfoni di Premium Sport: "Keita? Adesso è della Lazio, non so chi è o chi sarà il suo procuratore, capisco la curiosità ma ogni volta le domande su di lui diventano anche spiacevoli". Parole che non hanno fatto piacere a Roberto Calenda, attuale agente del giocatore, nonostante il mandato sia scaduto il 10 febbraio.



Ed è proprio in questa fessura che voleva inserirsi il ds biancoceleste, e quindi la società, per fare leva su Keita. Jorge Mendes è interessato al ragazzo, la Lazio vorrebbe che lo prendesse in procura visto che i rapporti col portoghese sono ottimi mentre quelli con Calenda sono a dir poco pessimi: leggere per credere le parole scritte su Twitter dopo le dichiarazioni di Tare ("Un direttore sportivo dovrebbe conoscere la situazione dei suoi calciatori. E’ il suo lavoro. Eppure nel 2017 c’è ancora chi non sa chi è l’agente di un giocatore del suo stesso club...").



Come finirà? Molto dipende dalla scelta di Keita. Il Milan fiuta l'affare, in estate non arriverebbe a costo zero visto che il contratto è in scadenza 2018 ma le cifre rimarrebbero comunque basse a fronte di un talento (magari incostante ma dalle sicure qualità tecniche) che tra poco compirà 22 anni.