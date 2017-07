Lazio, Inzaghi: "Chiarezza su Keita, speravo che Biglia restasse"

Simone Inzaghi traccia il bilancio al termine del ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, parlando molto pure di mercato. Si parte da Keita: "Un caso che andrà risolto, bisogna capire se potremo fare affidamento su di lui. Non ho nessuna preclusione su una sua permanenza, ma venga fatta chiarezza. Felipe Anderson? Solo complimenti, è sempre il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via".



Si passa agli intrecci con il Milan: "Il 4 luglio ho saputo che Biglia non sarebbe più stato il nostro capitano, davo per scontato che potesse rimanere altri 3-4 anni ma mi disse che voleva andarsene dopo la finale di Coppa Italia con la Juventus e rimasi allibito. Ho provato a convincerlo, me ne sono fatto una ragione. Borini? Sembrava fatto, gli ho anche parlato ma poi ha cambiato idea".



Il tecnico biancoceleste ha parlato di mercato in entrata: "Lucas Leiva l'ho voluto io, è un leader. Finora abbiamo preso tre ottimi prospetti ma è chiaro che dovremmo fare ancora qualcosa. Ci serve alla svelta un attaccante, al momento non siamo una squadra di vertice".