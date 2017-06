Lazio, in arrivo Gomez: c'è l'accordo con il Papu

Alejandro Gomez primo obiettivo della Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, Simone Inzaghi avrebbe scelto l'argentino preferendolo a Luis Muriel. Preso atto della volontà di Keita di cambiare aria (è guerra con la Juventus), il club biancoceleste ha deciso di accelerare per portare a Roma il suo sostituto, individuato nell'argentino dell'Atalanta.

Dopo averlo lasciato in stand-by nelle ultime settimane, la Lazio ha ripreso i contatti con Gomez, in gol contro Singapore al debutto con l'Argentina, arrivando velocemente ad un accordo sulla base di 1,5 milioni di euro a stagione. Ora i capitolini dovranno trovare l'accordo con l'Atalanta: Lotito non vorrebbe spendere più di 10 milioni (più l'inserimento del cartellino di Berisha) per un classe 1988, ma comunque c'è tempo fino a luglio, quando l'agente dell'argentino tornerà in Italia e si potrà mettere tutto nero su bianco. Nell'operazione i nerazzurri hanno tentato di inserire anche l'esterno Luca Germoni, nell'ultima stagione in prestito alla Ternana.

Il giovane ex Primavera avrebbe già dato il suo ok al trasferimento a Bergamo per un prestito biennale, con diritto di riscatto e opzione per il contro-riscatto da parte della Lazio. Ma Inzaghi frena, perché vorrebbe portarlo con sé almeno nel ritiro di Auronzo di Cadore e, nel caso di risposte positive, confermarlo nella rosa della Lazio della prossima stagione.