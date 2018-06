Lazio, il padre di Milinkovic-Savic: "Juventus squadra ideale per lui"

La Juventus può contare su un alleato prezioso nella corsa a Milinkovic-Savic. In un'intervista a Tuttosport Nikola, padre del giocatore, spinge chiaramente e con forza per la destinazione torinese.



"Lo vedrei benissimo in bianconero e glielo ho detto più volte. La Juventus sarebbe la squadra ideale, perfetta per lui. A Torino, in una grande società prestigiosa e plurititolata come quella bianconera che da anni domina la scena, avrebbe la possibilità di crescere e migliorare ancora sino ad arrivare alla piena maturità" le parole del papà del 23enne laziale.



E ancora: " Dopo tre stagioni a Roma, Sergej conosce alla perfezione il campionato italiano, si è ambientato e integrato alla grande, ha imparato bene la lingua. Con giocatori di altissimo livello come i vari Dybala, Douglas Costa e compagnia lui potrebbe vincere lo Scudetto, la Coppa Italia e dare un importante contributo per trionfare in Champions League, perché no? La Juve va sempre molto lontano in questa competizione".



"E se dovesse conquistare la Coppa più prestigiosa - conclude Nikola Milinkovic-Savic - Sergej potrebbe anche ambire al Pallone d'Oro. Solo se giochi una grande del calcio europeo puoi figurare tra i candidati al Pallone d'Oro...".



Non è un mistero che anche il Real Madrid sia intenzionato ad andare all'assalto del centrocampista serbo (sarebbe pronta un'offerta da oltre 150 milioni di euro): "In Spagna potrebbe andare dopo i 25 anni, quando avrà completato la sua maturazione calcistica in Italia. Proprio come ha fatto Zidane...".



Basterà questo 'invito' a sbloccare la trattativa? Lotito ha già rifiutato una proposta importante (70 milioni più Rugani) e non è stato nemmeno convinto dall'inserimento di Pjaca nell'affare.